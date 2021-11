Eligo , la piattaforma elettorale online, non sembra essere il migliore mezzo per gestire le competizioni elettorali universitarie . A dimostrarlo sarebbe l'annullamento delle votazioni per la nuova commissione paritetica al dipartimento di Scienze politiche , organo misto docenti-studenti a cui compete il monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, con la conseguente valutazione dei risultati. Il sistema prevede l'espressione di una sola preferenza , rendendo inspiegabile la presenza di 44 voti per 35 aventi diritto . Mistero presto risolto: sarebbe stato impostato su cinque preferenze , «un errore umano che può capitare», per gli uffici elettorali del dipartimento. Una spiegazione che però non basta a frenare l'aumento del malcontento per la scelta di votare online. Come a Medicina , dove la consultazione era prevista per il 28 ottobre e rinviata a data da destinarsi causa maltempo. Un appuntamento su cui pesavano già due lamentele burocratiche: la mancata ricezione dell'email di indizione del voto da parte di alcuni aventi diritto e l'assenza di pubblicità dell'elettorato attivo e passivo.

Tra qualche sospetto di natura politica e la certezza che dietro ci sia stato un errore di pre-impostazione, di certo quelli di Eligo e della trafila elettorale al tempo del digitale non sono i primi segnali di difficoltà. Come i due casi delle recenti elezioni universitarie per il rinnovo degli organi accademici: le liste presentate in ritardo da Alleanza universitaria - rispetto alla scadenza prevista per ricevere le email con i candidati - e ammesse con un'autocertificazione; e la denuncia ai Carabinieri da parte di uno studente - raccontata da I Siciliani Giovani - che non avrebbe potuto votare perché qualcuno lo avrebbe fatto prima con le sue credenziali.

Due i motivi dell'annullamento della votazione a Scienze Politiche e del successivo rinnovo della competizione il 4 novembre: l'impostazione del sistema informatico elettorale e l'espressione di meno di un terzo dei dottorandi legittimati. Tra questi «ha votato solo un avente diritto al voto anziché almeno un terzo dei componenti - si legge nella determina con cui il direttore di dipartimento Giuseppe Vecchio indice nuove elezioni - Inoltre hanno potuto esprimere fino a cinque preferenze e non una, come previsto dal regolamento». In quella che, in termini di legge, rimane una votazione a scrutinio segreto e con voto limitato a uno. «È stata preimpostata male», spiega Alessandra Leonardi, senatrice accademica di We love Unict. In soldoni: non ci sarebbero più votanti, ma solo più voti. «Siamo tutti d'accordo con l'annullamento e la nuova indizione - prosegue Leonardi - di certo con la votazione in presenza questo errore non si sarebbe verificato».

A concorrere alle elezioni per la nuova paritetica a Scienze Politiche sono We Love Unict, espressione del consigliere regionale Gaetano Galvagno; Arcadia, associazione di riferimento del deputato leghista all'Ars Luca Sammartino, anche se i giovani brasiliani (così li definiscono negli ambienti della politica universitaria per sottolineare un certo trasformismo) mantengono posizioni molto distanti da quelle leghiste; Nike, associazione con una connotazione di sinistra che non pare avere sciolto le riserve sull'eventuale vicinanza con Sammartino; Agorà di Forza Italia e Alleanza universitaria con Azione che fanno capo al sindaco di Catania nonché coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Salvo Pogliese.