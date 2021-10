Un rapporto che si consolida, un’opportunità in più per chi non può seguire dal vivo le sfide della propria squadra del cuore e desidera farlo comodamente seduto in poltrona davanti alla Tv. Ormai da anni le partite dell’ Ekipe Orizzonte vengono trasmesse da Sestarete , l’emittente televisiva catanese appartenente al gruppo editoriale siciliano Rmb, che ha sempre più la vocazione di raccontare le vicende delle società sportive catanesi d’élite.

E anche nella stagione 2021/2022 le gare della squadra guidata da Martina Miceli saranno messe in onda da Sestarete, sul canale 215 del digitale terrestre, con il contributo dello staff di Time Out. Un’intesa raggiunta con reciproca soddisfazione, che ha trovato subito l’approvazione della presidente dell’Ekipe Orizzonte: «Rinnoviamo una sinergia che va avanti da anni - sottolinea Tania Di Mario -, sposando anche quest’anno la scommessa di un’emittente che segue da sempre la nostra società. Il gruppo Rmb punta con entusiasmo sullo sport e per noi è molto importante che sia una Tv storica catanese a dare un forte contributo al progetto di divulgazione e promozione della pallanuoto sul nostro territorio. Per questo ringraziamo l’editore del gruppo Rmb, Giuseppe Russo, per l’attenzione che dedica costantemente alla nostra società».

Già da domani alle 17 andrà in onda in differita la prima partita di campionato delle catanesi contro la NC Milano, in virtù degli accordi raggiunti: «L’Ekipe Orizzonte – afferma Russo – rappresenta per tutti un modello e un esempio virtuoso seguito e ammirato non solo dagli appassionati di pallanuoto». Un motivo di soddisfazione per il gruppo editoriale. «Che la nostra immagine venga associata a quella di una società che porta avanti uno spirito di rinnovamento costante - aggiunge Russo -, senza mai essere appagata dai grandi successi conquistati a livello nazionale e internazionale è motivo di grande orgoglio».

«Dedichiamo da sempre grande attenzione alle vicende sportive dell’Ekipe Orizzonte - conclude Russo -, considerandola da oltre un trentennio un vero e proprio volano dello sport catanese nel mondo, per il prestigio che dà alla nostra città. Ringrazio il presidente Tania Di Mario e tutto lo staff per avere puntato ancora una volta sul nostro gruppo editoriale».