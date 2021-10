Parte lunedì la campagna di vaccinazione antinfluenzale a Catania. A darne notizia è l'Asp, mentre le inoculazioni avverranno presso i centri di vaccinazione dell'azienda sanitaria, gli studi dei medici di base e dei pediatri aderenti. L'anno scorso in provincia sono state somministrate 250mila dosi , con una copertura della popolazione con età superiore a 65 anni del 72 per cento.

Quest'anno, d'accordo con le linee divulgate dal ministero della Salute, sarà possibile ricevere contemporaneamente sia il vaccino antinfluenza che quello anti-Covid, per coloro che ancora sono scoperti. «La vaccinazione antinfluenzale viene offerta attivamente e gratuitamente - si legge in una nota dell'Asp - a persone di età pari o superiore a 65 anni, bambini di età superiore ai 6 mesi, ragazzi e adulti affetti da patologie croniche o che aumentano il rischio di complicanze, donne in attesa, anche a partire dal primo trimestre di gravidanza, familiari e contatti di persone ad alto rischio».

Il vaccino antinfluenzale - insieme al quale vengono offerti quello contro lo pneumococco responsabile di polmoniti e meningiti batteriche, e contro l'herpes zoster (fuoco di sant'Antonio) - è suggerito anche agli operatori sanitari, agli esponenti delle forze dell'ordine e a chi lavora a scuola e nel settore dei trasporti.