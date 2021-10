Scuola elementare chiusa da lunedì a venerdì a Belpasso . Il provvedimento è stato preso dal sindaco Daniele Motta , dopo che nei giorni scorsi alcune classi del circolo didattico Madre Teresa di Calcutta erano finite in quarantena in seguito alla scoperta di diversi casi di contagio da Covid-19 .

Il primo cittadino ha firmato un'ordinanza con cui si sospendono tutte le attività in presenza dal 25 al 29 ottobre. «Questa decisione è frutto, come sempre, di interlocuzione tra scuola ed enti ed in particolare l'Asp che ha dato parere positivo alla chiusura della scuola, mediante una nota del commissario Liberti», si legge in una nota diffusa dal Comune.

Nella propria nota Motta fa riferimento a «una enorme leggerezza» all'origine della diffusione del virus all'interno dell'istituto. Tra le ipotesi ci sarebbe quella di una festa di compleanno svoltasi nonostante uno degli invitati presentasse già sintomi compatibili con l'infezione. «Non ce lo possiamo permettere e soprattutto dobbiamo mirare a vivere un inverno migliore rispetto a quello che abbiamo vissuto l'anno scorso», ha aggiuto il sindaco. Che poi ha lanciato un appello «alla massima prudenza da parte di tutti, perché a prescindere da come la pensiamo in fatto di vaccini, il virus è ancora fra noi e agisce in maniera subdola».