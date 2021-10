È di quattro feriti il bilancio di un grave incidente stradale che si è verificato ieri sera, poco prima delle 23.30 a Ragalna , in via Pietro Micca, la strada che collega la cittadina ragalnese con via Mongibello a Paternò. Da una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente effettuata dai carabinieri di Ragalna si tratterebbe di uno sconto frontale tra un Suv Mercedes e una Renault Scenic.

È di quattro feriti il bilancio di un grave incidente stradale che si è verificato ieri sera, poco prima delle 23.30 a Ragalna, in via Pietro Micca, la strada che collega la cittadina ragalnese con via Mongibello a Paternò. Da una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente effettuata dai carabinieri di Ragalna si tratterebbe di uno sconto frontale tra un Suv Mercedes e una Renault Scenic.

A bordo della prima auto, diretto verso Ragalna, c'erano madre e figlia, rispettivamente di 62 e 18 anni e di nazionalità statunitense; sull'altra macchina, nella corsia opposta di marcia, viaggiava invece una coppia di paternesi di 51 e 44 anni. Resta ancora da ricostruire la dinamica esatta del violento impatto. Stando a quanto emerso finora, uno dei conducenti avrebbe perso il controllo dell'auto invadendo l’altra corsia.

Sul posto, oltre ai carabinieri che hanno regolato il traffico, sono intervenute diverse ambulanze del 118 e una ditta specializzata nella bonifica della strada per la rimozione di oli e detriti. Le due donne americane sono state portate al Pronto soccorso dell’ospedale di Paternò, mentre la coppia è stata trasportata al Policlinico di Catania. Non si conoscono ancora le condizioni dei quattro feriti ma pare che nessuno sia in gravi condizioni.