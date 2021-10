«Alla luce dei preoccupanti bollettini della Protezione civile sulle condizioni metereologiche delle prossime ore nell’aria orientale della Sicilia disporrò la chiusura, domani lunedì 25 ottobre, delle scuole di ogni ordine e grado sul territorio comunale». Con queste parole il sindaco di Catania Salvo Pogliese annuncia lo stop alle lezioni a causa del forte maltempo che ormai da diverse ore imperversa nella parte orientale dell'Isola. Per domani, stando all'ultimo bollettino emesso dalla Protezione civile, rimarrà l'allerta rossa in tutta l'area ionica, tra le province di Catania e Messina. Sarà invece di colore arancione nel resto dell'Isola.

Oltre a Catania scuole chiuse a Randazzo, Belpasso, Castel di Iudica, Paternò, Biancavilla, Santa Maria di Licodia, Maletto, Linguaglossa, Acireale, Aci Catena, Aci Castello, Aci Sant'Antonio, Giarre, Riposto, Mascali, San Giovanni La Punta, Sant'Agata li Battiati e San Pietro Clarenza. In queste ore l'elenco è destinato ad allungarsi. Diversi i disagi nel territorio di Randazzo, in particolare lungo la strada statale 116 che collega la città medievale con Santa Domenica Vittoria. L'arteria è stata temporaneamente chiusa per il crollo di una parte di muro del ponte di San Giuliano che attraversa il fiume Alcantara. Impossibile, sempre a Randazzo, il transito lungo il sottopassaggio di via Galliano mentre risultano delle auto bloccate in via IV Novembre.

A Catania intervento dei vigili del fuoco per alberi pericolanti in via della Concordia. Tantissime le chiamate che stanno giungendo alla sala operativa dei del comando provinciale. La maggior parte degli interventi di soccorso, svolti e in corso di svolgimento, riguardano alberi, pali pericolanti e cartelloni pericolanti (in foto via Orto dei Limoni) , distacco di intonaci, cornicioni pericolanti ed infiltrazioni d'acqua. Le zone maggiormente colpite sono quelle a sud della città di Catania. Attualmente sono circa 55 gli interventi di soccorso, tra quelli in corso di svolgimento e quelli in attesa. Impegnate tutte le squadre del comando provinciale e dei distaccamenti volontari di Linguaglossa, Vizzini e Maletto.