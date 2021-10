Una piena di acqua e fango a Scordia ha richiesto l'intervento dei pompieri che hanno prestato soccorso a diversi automobilisti che erano stati travolti . Stando a quanto fanno sapere dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Catania, un automobilista ha riferito che una coppia di anziani a bordo di una Ford Fiesta sarebbe scesa dall'auto e sarebbe stata travolta . Al momento, il nucleo dei sommozzatori si sta recando sul posto - in contrada Ogliastro sulla strada provinciale 28 - per cominciare le ricerche.

Una piena di acqua e fango a Scordia ha richiesto l'intervento dei pompieri che hanno prestato soccorso a diversi automobilisti che erano stati travolti. Stando a quanto fanno sapere dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Catania, un automobilista ha riferito che una coppia di anziani a bordo di una Ford Fiesta sarebbe scesa dall'auto e sarebbe stata travolta. Al momento, il nucleo dei sommozzatori si sta recando sul posto - in contrada Ogliastro sulla strada provinciale 28 - per cominciare le ricerche.

Il maltempo sta causando problemi anche in altre zone del Catanese: a Maletto la strada statale 284 è stata chiusa al traffico per la presenza di detriti e fango che ostruiscono la carreggiata. Sul posto è presente l'Anas che, per la pulizia, attende l'arrivo di una ditta specializzata. In paese sono decine le case allagate e le strada impraticabili, interamente bloccata viale Lazio. Oltre un metro di acqua nelle strade interpoderali, nelle contrade Ficarazzi, Roccaro e Santa Venera. Inoltre, tutti i tombini sono saltati.

In questo momento, ulteriori criticità per le avverse condizioni meteo in corso, si stanno verificando nei territori di Misterbianco, Paternò e Biancavilla. Da questa mattina le richieste di intervento per il maltempo nel Catanese sono già arrivate quasi a 180. Quelle già effettuate e quelle in corso sono oltre 90. Le zone maggiormente colpite, oltre all'area metropolitana di Catania, sono state Maletto, Maniace e Randazzo.

Particolarmente colpiti nelle ultime ore i territori del calatino, Palagonia e soprattutto Scordia dove sono attualmente in corso una quindicina di interventi dei vigili del fuoco per soccorsi a persone, danni d'acqua e dissesti statici. Tutte le squadre disponibili, anche quelle dei distaccamenti volontari di Maletto, Vizzini e Linguaglossa sono al lavoro. A Belpasso più di 60 famiglie al Centro del paese sono al buio da più di un'ora con un tempo di ripristino del servizio ancora in fase di definizione.