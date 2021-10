Affluenza 30,3 per cento

Sezioni scrutinate 32 su 37

FABIO MANCUSO

voti %

Adraniti sempre, Rinasce Adrano, Movimento per Adrano, Adrano protagonista, Adrano siamo noi, Sfida collettiva Agatino Perni





CARMELO PELLEGRITI



voti %

Mettiamoci il cuore, Il quadrifoglio, Fratelli d'Italia, Udc, Insieme si può





Un ribaltone vero e proprio. È quello riuscito a Fabio Mancuso, ex sindaco di Adrano che, dopo il turno di ballottaggio, tornerà a vestire la fascia tricolore di primo cittadino. Mancuso, ex deputato regionale di Mpa e Partito dei siciliani, è uno dei fedelissimi dell'ex presidente della Regione Raffaele Lombardo. Al primo turno era arrivato dietro a Carmelo Pellegriti, quest'ultimo si era fermato al 39 per cento dei consensi, sfiorando di poco la vittoria fissata al 40 per cento. Decisiva, per le sorti del voto, l'apparentamento tra Mancuso e Agatino Perni. L'ex consigliere comunale di Articolo 4 che il 10 e 11 ottobre scorso è stato capace di raccogliere il 19,36 per cento.