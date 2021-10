Due fratelli, di 30 e 20 anni, e un 82enne - tutti residenti a Riposto - sono stati denunciati per detenzione di sostanze stupefacenti dai carabinieri, dopo un controllo effettuato con l'aiuto dell'unità cinofila.

I primi due, attivi come pusher, sono stati sottoposti a perquisizione domiciliare in via Marò Sc. Rocco La Porta. Sotto una vasca idrica, sono stati trovanti due bilancini di precisione, 20 grammi di marijuana e 12 di cocaina. Sequestrata in casa una somma in contanti superiore ai duemila euro.

Il resto della droga è stato fiutato dal cane antidroga King in un garage di proprietà dell'82enne. All'interno sono stati rinvenuti 2,7 chili di marijuana e 73 grammi di cocaina. I due fratelli erano in possesso delle chiavi del garage.