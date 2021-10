Momenti di paura e interventi d'emergenza in giro per la Sicilia a causa del maltempo che da ieri si sta colpendo l'isola . Dai primi report registrati dai Comuni della fascia orientale , sono tante le persone che hanno dovuto abbandonare la propria abitazione. Molti hanno dovuto affrontare il pericolo di rimanere intrappolati in auto . Ieri sera a Scordia, in provincia di Catania, ci sono stati dei dispersi , una coppia, di cui si cerca ancora la donna, mentre il marito è stato trovato morto dai vigili del fuoco . Dopo alcune ore di tregua, l'acqua è tornata copiosamente a cadere durante le prime ore di questo pomeriggio. Preoccupazione per i residenti del Villaggio ippocampo di Mare 2 , a ridosso dell' Oasi del fiume Simeto , dove molti residenti hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni, aiutati dai poliziotti e dai vigili del fuoco.

Da quanto appreso da MeridioNews, la polizia e i vigili del fuoco hanno aiutato i residenti e i guidatori rimasti intrappolati nelle automobili. Una trentina di persone sono state sfollate, accompagnate dai volontari della Protezione civile. Il Simeto in queste ore è straripato, allagando le zone circostanti. A preoccupare è il versante dell'Alcantara, nella zona nord dell'Etna. A Randazzo, il sindaco Francesco Sgroi definisce «apocalittica» la situazione che sta vivendo la sua comunità. Ieri, a causa di un crollo del muro sulla statale 116 che collega Randazzo a Santa Domenica Vittoria, è stata chiusa una parte del ponte di San Giuliano che attraversa il fiume Alcantara.

«Dalle 18 di ieri piove ininterrottamente - racconta il sindaco Sgroi a MeridioNews - La frazione Flascio è stata una delle aree più colpite: sono state distrutte aziende agricole e sono state fatte evacuate circa 50 persone. I danni al momento non si riescono a quantificare. Quello che mi preoccupa del ponte inagibile sono i danni che ha subito una conduttura che porta l'acqua nei centri abitati». In alcune zone della città si sono aperte delle voragini: la più preoccupante è quella di contrada Sant'Elia. Inoltre è straripato il torrente Annunziata. «La via Pozzo è stata sommersa - continua Sgroi - Mentre il quartiere San Martino è rimasto senza luce per dei guasti alle cabine dell'Enel. Al momento abbiamo strade dissestate, problemi all'incolumità pubblica».

Sempre sullo stesso fronte diversi i danni che sono stati registrati a Maletto. Anche qui molte aziende agricole hanno dovuto fare i conti con l'ondata di maltempo. Conseguenze soprattutto per le aziende che producono fragole. «Ci sono strade con asfalto saltato, muretti caduti e recinzioni a terra - racconta il sindaco Giuseppe De Luca - In contrada la Piana, Fontana Murata e viale Lazio, abbiamo registrato i maggiori danni».