Rischio meteo idrogeologico e idraulico fino alle 24, di domani martedì 26 ottobre . Il codice rosso - la massima allerta - è stata diramata della Protezione civile regionale e riguarda la Sicilia orientale . Mentre, nel resto dell'Isola c'è l'invito a fare attenzione, con allerta di colore giallo . Dal documento diffuso in queste ore si sottolinea ancora la presenza di rovesci o temporal i. Dal primo pomeriggio di oggi persiste vento di burrasca, con raffiche di forte vento specie su settori ionici a cui si aggiungono mareggiate sulle coste. A Catania, il sindaco Salvo Pogliese ha disposto la chiusura delle scuole di ordine e grado anche per domani. « Rinnovo l'invito a muoversi con i mezzi solo in caso di stretta necessità - ha comunicato il sindaco - Ringrazio i cittadini che in queste ore stanno dimostrando grande senso di responsabilità». Alla decisione del primo cittadino catanese si accoderanno, molto probabilmente, tutti gli altri sindaci della fascia orientale della Sicilia. Anche oggi i plessi scolastici sono rimasti chiusi a causa delle condizioni meteo.

A non aprire domani saranno anche gli hub e i punti vaccinali territoriali dell’Azienda sanitaria provinciale di Catania. Sospeso il servizio tamponi drive in sia a Catania che ad Acireale. Rinviati anche i tamponi di fine isolamento programmati per le classi scolastiche in quarantena. «A tutela degli utenti e degli operatori sanitari – spiega il commissario per l’emergenza Covid, Pino Liberti – siamo costretti a chiudere gli hub e i punti vaccinali anche domani. Ci scusiamo per il disagio, ma è nostro dovere garantire il servizio in condizioni di sicurezza. Le avverse condizioni atmosferiche, purtroppo, al momento non lo consentono». Gli utenti prenotati per la somministrazione del vaccino, potranno presentarsi direttamente negli hub e nei punti vaccinali territoriali non appena saranno nuovamente operativi. Non è necessario fare una nuova prenotazione.