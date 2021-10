File interminabili e ancora ritardi. Il calvario per chi utilizza l'aereo continua anche oggi . Dopo la giornata di passionedi ieri , con l'allerta meteo di colore rosso, permangono i disagi allo scalo di Fontanarossa a causa del maltempo che imperversa da ore nella fascia orientale dell'Isola. «Avevo l'aereo alle 14.45 ed è stato spostato alle 16.35 - racconta una pendolare a MeridioNews - Per fare i controlli si sono organizzati con delle file doppie ma la situazione non è migliorata ». Tutte le strade nei pressi dell'aeroporto sono completamente allagate con pesanti disagi anche per gli abitanti della zona di Santa Maria Goretti .

Tra gli aerei in arrivo ha accumulato quasi 50 minuti di ritardo il volo FR 04891 della compagnia irlandese Ryanair proveniente da Roma Fiumicino. Identico ritardo per un mezzo della Turkish Airlines proveniente da Istanbul. Tra i voli in cui si segnalano maggiori disagi quelli della compagnia low cost ungherese Wizz Air. Il volo W6 08178 che sarebbe dovuto atterrare alle 18.50, proveniente da Roma Fiumicino, è slittato alle 21.08. Stessa prospettiva per il volo W6 08182 proveniente da Venezia. L'atterraggio era previsto alle 19.00 ma, secondo gli ultimi aggiornamenti, i passeggeri arriveranno soltanto alle 22.00. Quasi due ore di ritardo invece per un mezzo EasyJet proveniente da Napoli.

«Dovevamo partire ieri dall'aeroporto di Verona - racconta a MeridioNews un passeggero di un volo Wizz Air - ma hanno spostato tutto a oggi con lo spostamento della partenza dallo scalo di Venezia». A dovere rimandare la partenza per rientrare in Sicilia anche le giocatrici della PVT Modica, team di serie A2 di pallavolo femminile, impegnate ieri in trasferta contro la Ipag Sorelle Ramonda Montecchio. La squadra sarebbe dovuta partire da Verona alle 20.30 circa ma dopo diversi spostamenti il volo, operato dalla compagnia Wizz Air, è stato cancellato e rimandato a questa mattina. Per domani sulla Sicilia orientale, secondo l'ultimo bollettino della Protezione civile, sarà una nuova giornata di allerta rossa.

Non è migliore la situazione per i voli in partenza. Trentacinque minuti di ritardo per il volo British Airways con destinazione Londra che sarebbe dovuto partire alle 20.10. Ha accumulato 40 minuti di ritardo il volo Ryanair FR 02040 in partenza da Catania e diretto all'aeroporto Marco Polo di Venezia.