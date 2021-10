Il maltempo di ieri ha danneggiato le linee dell'alta tensione Enel nel complesso dell'acquedotto Ciapparazzo che serve la zona di Aci Sant'Antonio. A darne notizia è Acoset, la società che si occupa della distribuzione idrica.

«Non è dato al momento sapere i tempi tecnici per il ripristino da parte di Enel. Acoset sta monitorando la situazione e si scusa per i disagi», si legge in una nota.