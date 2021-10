Fatta esclusione per le farmacie , le attività alimentari e quelle per i generi di prima necessità, tutte le attività commerciali devono essere immediatamente chiuse . Così ha disposto il sindaco di Catania Salvo Pogliese , in accordo con la prefetta Maria Carmela Librizzi, esortando « tutta la popolazione a non uscire di casa se non per ragioni di emergenza, perché le strade sono invase dall’acqua ».

Fatta esclusione per le farmacie, le attività alimentari e quelle per i generi di prima necessità, tutte le attività commerciali devono essere immediatamente chiuse. Così ha disposto il sindaco di Catania Salvo Pogliese, in accordo con la prefetta Maria Carmela Librizzi, esortando «tutta la popolazione a non uscire di casa se non per ragioni di emergenza, perché le strade sono invase dall’acqua».

Una decisione che è arrivata dopo l'ondata di maltempo che ha investito mezza Isola negli ultimi giorni, con una situazione particolarmente grave nel Catanese dove, oltre a case allegate, strade trasformate in fiumi e danni alle colture, si contano già una donna dispersa e due uomini morti, uno a Scordia nei giorni scorsi e uno a Gravina di Catania proprio oggi pomeriggio. «Una drammatica situazione - ha commentato Pogliese - legata alle condizioni meteorologiche che stanno flagellando tutta la parte orientale della Sicilia, eventi eccezionali senza precedenti per violenza e intensità».

Per questo «tutti gli uomini e le donne della Protezione civile con i volontari stanno lavorando per rispondere alle centinaia di chiamate di emergenza, insieme ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine. Sono tanti - ha aggiunto il sindaco - i cittadini intrappolati che chiedono interventi di emergenza per il livello raggiunto dalla pioggia, quasi 150 millilitri caduti in poche ore». Il primo cittadino ha comunicato poi di essere in contatto con la protezione civile nazionale e che, nelle prossime ore, ci sarà una riunione con la prefetta e le altre forze dell’ordine «per fronteggiare il disastro di queste ore».

Intanto, a seguito dell'allerta meteo di codice rosso, anche l'Università di Catania ha spostato online tutte le attività didattiche (lezioni, esami, lauree) dei corsi di studio previste per la settimana in corso (da martedì 26 fino a sabato 30 ottobre) - incluse quelle nelle sedi decentrate di Ragusa e Siracusa. Tutto si terrà esclusivamente in modalità a distanza.