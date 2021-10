Le conseguenze del maltempo interessano anche le aule giudiziare. Sia il palazzo di giustizia di piazza Verga che il vicino plesso di via Crispi sono interessati da infiltrazioni. Piove su banchi e scrivanie e i locali si sono svuotati . Una situazione che in passato si è già più volte presentata, destando scalpore ma che nella giornata odierna - con la pioggia che ha messo in ginocchio tutto il comprensorio etneo - risalta ancora di più.

Le conseguenze del maltempo interessano anche le aule giudiziare. Sia il palazzo di giustizia di piazza Verga che il vicino plesso di via Crispi sono interessati da infiltrazioni. Piove su banchi e scrivanie e i locali si sono svuotati. Una situazione che in passato si è già più volte presentata, destando scalpore ma che nella giornata odierna - con la pioggia che ha messo in ginocchio tutto il comprensorio etneo - risalta ancora di più.

A prendere posizione sono stati gli avvocati con una lettera inviata dal presidente dell'Ordine Rosario Pizzino ai presidenti del tribunale, della Corte d'Appello, del tribunale per i minorenni e del tribunale di Sorveglianza. «Considerate le avverse condizioni meteo che hanno dato luogo ai gravi fenomeni atmosferici di questi giorni, intensificatisi in data odierna, nonché le previsioni negative per le prossime giornate e la situazione di pericolo all'interno dei plessi giudiziari di piazza Verga e di via Crispi a seguito delle copiose infiltrazioni e allagamenti - si legge in una lettera - richiedo un vostro provvedimento di sospensione delle attività giudiziarie per l'intera settimana corrente».

La richiesta è stata accolta dal presidente del tribunale Francesco Mannino. «Al fine di evitare disagi e inconvenienti al regolare svolgimento delle udienze in presenza, nonché pericoli per la incolumità e di riscontrare eventuali danni verificatisi nelle stesse aule, che ne pregiudicano la utilizzazione e le condizioni di sicurezza - si legge nel provvedimento firmato da Mannino - si dispone con decorrenza immediata e fino a tutta la giornata dle 27 ottobre la sospensione delle udienze in presenza». Stando a quanto appreso da MeridioNews, domani si terranno soltanto le udienze di convalida di misure cautelari non rinviabili per scadenza dei termini.