Un uomo è rimasto intrappolato all'interno della sua auto che è stata sommersa dall'acqua nella zona delle Porte di Catania. Al momento, sul posto sono intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco che per i soccorsi stanno utilizzando anche una gru. Già nei giorni scorsi, diverse aree del centro commerciale si sono allagate a causa delle violente piogge.

Intanto, al momento su Catania e provincia ci sono oltre 170 richieste di intervento per soccorsi a persone in difficoltà nelle auto e nelle proprie abitazioni, allagamenti e dissesti. In particolare, 134 richieste provengono dalla città di Catania: 65 dal centro storico, 21 da zona Sud, Librino, San Giuseppe la Rena e Aeroporto, 28 da zona Ovest e Nesima, 20 zona Nord e San Giovanni Galermo. In dieci minuti le richieste di intervento su Catania sono aumentate fino a 143 e, in supporto, stanno arrivando squadre da tutti i comandi provinciali dei vigili del fuoco della Sicilia.

Aggiornamento delle 18.01 del 26 ottobre 2021

Le persone sono state soccorse dai sommozzatori vigili del fuoco dentro le auto allagate allo svincolo di Porte di Catania, sull'asse dei servizi.