Situazione difficile nell'hinterland etneo dove il maltempo che si sta abbattendo da ore sulla provincia etnea sta provocando allagamenti e anche qualche incidente stradale . Poco prima delle 13 lungo la strada provinciale 160 la Ragalna-Nicolosi , in territorio di Belpasso, un furgone con a bordo due persone ha sbattuto contro un muro per poi ribaltarsi su una fiancata. Sul posto agenti della polizia municipale locale, vigili del fuoco del distaccamento di Paternò e due ambulanze del 118. Uno dei due feriti è stato trasportato al Cannizzaro di Catania, l’altro al pronto soccorso dell’ospedale di Paternò .

Situazione critica a Paternò nella zona artigianale di contrada Tre Fontane. Gli uomini della protezione civile dell’Anpas, che sta operando con 12 volontari e due mezzi, nelle ultime ore hanno messo in salvo decine di persone rimaste in panne con i propri mezzi. Soccorso anche famiglie nelle abitazioni rurali di Tre Fontane. La furia dell’acqua ha reso impraticabile la strada provinciale ricadente in contrada San Marco con l’asfalto che è letteralmente saltato, accumulandosi in determinate aree della Provinciale. Grossa quantità d'acqua proveniente dal Villaggio Giaconia, in territorio di Belpasso, si è riversato a valle in via Scala Vecchia, a Paternò. Tanti gli automobilisti rimasti bloccati con l’acqua alta che ha invaso abitazioni, garage e negozi. Molte le persone che non hanno potuto fare rientro a casa.

A Belpasso un sottopasso della statale 121 in contrada Valcorrente è diventato un laghetto dove un furgone è rimasto bloccato con le persone che si trovavano al suo interno salvate dai pompieri. Si procede sempre a rilento sulla statale 121 tra Valcorrente e Piano Tavola, la strada in molte zone si presente ricca di acqua. A Randazzo già dalle prime ore di stamattina si sta lavorando per ripristinare la condotta che attraversa il ponte sull’Alcantara al bivio San Giuliano. Domenica scorsa a Randazzo sulla statale 116, che porta a Santa Domenica Vittoria, si è registrato il crollo di una parte di muro del ponte di San Giuliano che attraversa il fiume Alcantara.