Allagato l'ospedale Garibaldi Nesima di Catania. Acqua fino ai polpacci nel piano terra del nosocomio con infiltrazioni che hanno interessato anche i piani inferiori. Le violenti piogge che si stanno abbattendo sul capoluogo etneo e sul diversi territori della provincia hanno costretto all'inattività il pronto soccorso pediatrico dell'ospedale.

L'acqua ha invaso l'esterno, i parcheggi ed è entrata anche nei locali della struttura ospedaliera a causa dell'allagamento di via Palermo dovuto all'esondazione di un canale che si trova in quella zona. «Mai successo di vedere tanta acqua all'interno del nostro ospedale», hanno spiegato a MeridioNews dall'amministrazione del nosocomio etneo. Ad essersi allagato è stato il primo piano e quelli inferiori dove si trovano i laboratori e qualche diagnostica.

«Nessun disagio per i pazienti ricoverati, che si trovano ai piani superiori - sottolineano - Nei prossimi giorni, meteo permettendo, controlleremo che i macchinari della diagnostica senologia non abbiano subìto danni». Per molte ore difficoltoso è stato procedere lungo la strada che porta all'accesso del Pronto soccorso dell'ospedale con i mezzi del 118 che sono stati deviati verso il Garibaldi centro che ha sopperito a tutte le necessità.