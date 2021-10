«Siamo senz'acqua da due giorni, ce ne vorranno almeno venti per ripristinare il sistema. Una vera e propria emergenza sanitaria». A Maniace , per parola di dirigenti comunali e commissione prefettizia, l'alluvione di questi giorni ha provocato almeno dieci milioni di euro di danni . Nella città circondata da tre fiumi, tutti e tre sono straripati e hanno inondato il piccolo centro abitato di quasi quattromila abitanti. Tralicci piegati, muri saltati, impianti idrici completamente distrutti, i tombini otturati e saltati in aria, l'impianto fognario non esiste più.

«Siamo senz'acqua da due giorni, ce ne vorranno almeno venti per ripristinare il sistema. Una vera e propria emergenza sanitaria». A Maniace, per parola di dirigenti comunali e commissione prefettizia, l'alluvione di questi giorni ha provocato almeno dieci milioni di euro di danni. Nella città circondata da tre fiumi, tutti e tre sono straripati e hanno inondato il piccolo centro abitato di quasi quattromila abitanti. Tralicci piegati, muri saltati, impianti idrici completamente distrutti, i tombini otturati e saltati in aria, l'impianto fognario non esiste più.

«Tutti gli influvi si sono riversati in strada - commenta a MeridioNews Angelo Lupica del Comune -, stiamo provando a ricostruire gli argini ma siamo in emergenza». A prestare i soccorsi e a provare a mettere in sicurezza il territorio ci sono la Protezione civile di San Teodoro e Biancavilla. «Per il momento stiamo provvedendo al fabbisogno d'acqua degli abitanti con un'autobotte ma non è sufficiente - dice Lupica -, il Comune di Maletto ci sta aiutando e la Protezione civile carica l'acqua lì e la trasporta sul territorio».

Il maltempo ha danneggiato anche parte del campo sportivo. «L'acqua ha invaso il terreno e ne ha portato via un quarto, compresa la protezione a delimitazione del campo - spiega Lupica - Abbiamo anche diverse cantine compromesse, mentre una famiglia ha dovuto lasciare la casa». Si è tenuta ieri una riunione in prefettura per la conta dei danni. «I nostri ammontano almeno a una decina di milioni - dice Lupica - Su due delle cinque campate del ponte di ingresso si è depositata una quantità innumerevole di detriti che sarà difficile da rimuovere, anche se fortunatamente la struttura sembra non averne risentito».