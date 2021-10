«Le condizioni meteorologiche per i prossimi giorni sono particolarmente preoccupanti». Con queste parole, il sindaco Salvo Pogliese ha annunciato la chiusura di scuole, attività commerciali e uffici pubblici che non svolgono attività e servizi essenziali per domani e dopodomani. Dopo la chiusura di oggi, altri due giorni di sospensione dalle attività. Le forti alluvioni e gli ingenti danni provocati non fanno stare tranquilli. Soprattutto alla luce delle nuove previsioni metereologiche.