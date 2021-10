«Nella giornata di ieri si sono aperte vere e proprie voragini in circonvallazione . Delle buche sull'asfalto che se non ripristinate possono causare danni sia alle auto e mettere anche a rischio la vita di chi percorre quei tratti». A parlare ai microfoni di Radio Fantastica è Erio Buceti , presidente della quarta municipalità di Catania, circoscrizione che comprende la circonvallazione del capoluogo etneo, ieri epicentro di un temporale quasi senza precedenti . Buceti, premettendo che il fenomeno di ieri si possa definire un evento «straordinario, apocalittico e facilmente gestibile anche con un congruo preavviso», si concentra sulle buche che sono emerse dopo gli allagamenti, specificando come già in passato alcune, sempre sulla circonvallazione, erano già state segnalate . In tanti, in queste ore in cui la pioggia si è arrestata, hanno già avuto problemi con le proprie automobili. «Ho inoltrato la problematica all'ufficio manutenzione - continua Buceti - Le arterie in difficoltà evidenti devono essere oggetto di preclusione ».

«Nella giornata di ieri si sono aperte vere e proprie voragini in circonvallazione. Delle buche sull'asfalto che se non ripristinate possono causare danni sia alle auto e mettere anche a rischio la vita di chi percorre quei tratti». A parlare ai microfoni di Radio Fantastica è Erio Buceti, presidente della quarta municipalità di Catania, circoscrizione che comprende la circonvallazione del capoluogo etneo, ieri epicentro di un temporale quasi senza precedenti. Buceti, premettendo che il fenomeno di ieri si possa definire un evento «straordinario, apocalittico e facilmente gestibile anche con un congruo preavviso», si concentra sulle buche che sono emerse dopo gli allagamenti, specificando come già in passato alcune, sempre sulla circonvallazione, erano già state segnalate. In tanti, in queste ore in cui la pioggia si è arrestata, hanno già avuto problemi con le proprie automobili. «Ho inoltrato la problematica all'ufficio manutenzione - continua Buceti - Le arterie in difficoltà evidenti devono essere oggetto di preclusione».

Ieri il quarto municipio e, quindi, la circonvallazione con tutte le sue arterie, sono stati ancora oggetto di allagamenti, con dei danni che possono comportare delle limitazioni a tutti coloro che la devono percorrere». Adesso l'invito è quello di rimanere a casa, mentre il sindaco Salvo Pogliese, insieme alla Protezione civile, stanno predisponendo un'attività di prevenzione. «È importante prendere in seria considerazione i danni alle strade. Ho segnalato queste voragini anche alla luce di un netto peggioramento delle condizioni meteo previste per domani e dopodomani - conclude - L'invito è quello di stare a casa, ma quando tutto sarà finito i flussi veicolari dovranno essere garantiti, senza che però ci sia il rischio per chi percorre queste arterie».