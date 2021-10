È stato ritrovato il cadavere di Angela Caniglia . La donna di 65 anni dispersa da quattro giorni è la moglie del 67enne Sebastiano Gambera il cui corpo senza vita era stato ritrovato lunedì nella zona di Scordia. I due si trovavano a bordo di una Ford Fiesta domenica sera quando, a causa delle violente piogge che si sono abbattute sulla zona della Piana di Catania, le strade si erano trasformate in fiumi di acqua e fango. Scesi dall'auto, sono stati travolti dalla piena . Il corpo della donna è stato trovato in un fondo agricolo in contrada Abate , sul territorio del Comune di Lentini, a circa 7 chilometri in linea d'aria dal luogo del suo ultimo avvistamento.

Ieri il suo giubbotto era stato trovato in un agrumeto di contrada Leonella, in una zona non distante all'agrumeto dove, tre giorni fa, era stato recuperato il corpo del marito. A un paio di chilometri dal posto in cui sono stati visti l'ultima volta, cioè in contrada Ogliastro dove era stata abbandonata la macchina. A dare l'allarme era stato un altro automobilista. Sin da subito sono partite le ricerche da parte dei vigili del fuoco. Sale così a tre il numero delle vittime dell'ondata di maltempo di questi giorni: oltre alla coppia, anche il 53enne Paolo Claudio Agatino Grassidonio travolto dall'acqua dopo essere sceso dall'auto a Gravina di Catania.