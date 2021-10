« È crollato un pezzetto laterale del ponte che porta a Granieri . Dalla prossima settimana chiederò alla Città metropolitana di Catania la messa il ripristino per la totale messa in sicurezza». Fabio Roccuzzo , neosindaco di Caltagirone , a MeridioNews parla del distaccamento che, a causa delle abbondanti piogge di queste ore, è avvenuto poche ore fa sulla ponte della strada provinciale 63 che collega la frazione della città calatina al Comune di Mazzarrone. Fortunatamente non ci sono state conseguenze per chi ha percorso l'arteria , ma è stato necessario transennare la parte che ha ceduto, con un immediato intervento da parte degli operai. « Abbiamo dovuto sgomberare la strada dal fango e metterla in sicurezza così da garantire anche l'incolumità - spiega Roccuzzo - Sono stati io stesso ad avvisare la Pubbliservizi, che si occupa dei lavori nei punti sotto l'interesse dell'ex Provincia, come in questo caso. Dopo una prima messa in sicurezza, la strada è percorribile ».

Sul posto sono attualmente presenti i vigili urbani e i carabinieri per portare avanti la circolazione a fasi alterne. «Abbiamo installato dei semafori per far transitare i veicoli in un'unica corsia - continua il primo cittadino - Tuttavia chiederò alla Città metropolitana, cui spetta la competenza, di intervenire il prima possibile». Per quanto riguarda gli altri interventi in città a causa degli allagamenti per il maltempo, Roccuzzo assicura il pieno monitoraggio. «Stiamo intervenendo tramite il Coc (centro operativo comunale, ndr) che ho istituito in queste ore - conclude - al momento stiamo monitorando tutte le operazioni».