I carabinieri di Palagonia, unitamente ai militari della stazione di Scordia, hanno denunciato un 20enne di Catania per furto aggravato in concorso, resistenza e detenzione di sostanze stupefacenti. Il provvedimento è arrivato dopo che il giovane, che procedeva ad alta velocità, non si è fermato all'alt impostogli dai carabinieri. Una corsa sfrenata in cui un carabiniere ha rischiato essere investito. Quindi è iniziata una fuga dei carabinieri per le strade del centro di Scordia nel tentativo di raggiungere e bloccare l'auto con al bordo, oltre al 20enne alla guida, altre persone.