Con il peggio che sembra essere ormai alle spalle e davanti il pensiero a come ripartire, il sindaco di Catania Salvo Pogliese annuncia una nuova ordinanza per dare la possibilità di riaprire da subito i negozi, in vista anche della commemorazione dei defunti che si terrà nei prossimi giorni.

«Alla luce delle mutate condizioni meteo, con un'ordinanza a effetto immediato il sindaco - si legge in una nota di Palazzo degli elefanti - ha appena disposto la revoca dell'ordinanza emanata ieri d'intesa con il comitato prefettizio per l’emergenza, nella parte che riguarda l'apertura posticipata degli esercizi commerciali che, pertanto, potranno aprire al pubblico già in mattinata, compatibilmente con le necessità organizzative di ciascun esercizio commerciale».

L'ordinanza prevede anche la riapertura dei cancelli del cimitero a partire dalle 14, mentre resta confermata la chiusura al tramonto.