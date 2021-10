Intonaci pericolanti a causa dei danni provocati dall'acqua, prosciugamenti di locali allagati e verifiche statiche e di agibilità . Sono questi gli interventi (di cui una decina ancora in corso, poco più di 50 quelli da espletare e 60 già effettuati nelle ultime 24 ore) dai vigili del fuoco del comando provinciale di Catania . Numeri che portato il totale dall'inizio dell'emergenza maltempo a oltre mille interventi .

Intonaci pericolanti a causa dei danni provocati dall'acqua, prosciugamenti di locali allagati e verifiche statiche e di agibilità. Sono questi gli interventi (di cui una decina ancora in corso, poco più di 50 quelli da espletare e 60 già effettuati nelle ultime 24 ore) dai vigili del fuoco del comando provinciale di Catania. Numeri che portato il totale dall'inizio dell'emergenza maltempo a oltre mille interventi.

Intanto, il peggio sembra essere passato. Nelle prossime 24 ore il livello di allerta sulla Sicilia orientale, come comunicato dal dipartimento di Protezione civile regionale, passerà a giallo e poi a verde. A seguito delle valutazioni del Centro di coordinamento dei soccorsi, insediatosi in prefettura all'inizio dell'emergenza, e dalla Direzione regionale dei vigili del fuoco, domattina alle 8 verranno smobilitati gli assetti operativi straordinari che erano stati predisposti e dislocati sul territorio dell'area metropolitana di Catania. Da domattina rimarrà comunque ancora un potenziamento del personale in servizio al comando provinciale dei vigili del fuoco di Catania.