Notte di fuoco a Catania per una serie di interventi da parte dei vigili del fuoco del capoluogo etneo in due incendi abitazioni che probabilmente sono di natura dolosa e su cui sono a lavoro le forze dell’ordine. Il primo si è registrato poco prima delle 2.30 in via Plebiscito; sul posto uomini e mezzi del 115. Da quanto riferisce la sala operativa dei pompieri non è stato necessario evacuare nessun residente. Nel corso delle operazioni di spegnimento è rimasto ferito un pompiere, condotto in ospedale è stato giudicato dai medici guaribile in 5 giorni.