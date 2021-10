Attimi di apprensione questa mattina lungo via Filocomo per un rogo divampato al primo piano del civico 27. A prende fuoco, secondo le prime informazioni, è stata una cucina. Le fiamme in breve tempo di sono propagate all'interno dell'appartamento. Sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale etneo di via Cesare Beccaria con un'autobotte e un'autoscala di supporto. Ustioni a una mano per il proprietario.