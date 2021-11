Sassate contro il vetro della nicchia con la statua della Madonna . È questo l'ennesimo atto vandalico ai danni della collina storica di Paternò . Dopo la segnalazione arrivata dal presidente della sezione paternese dell'Archeoclub Domenico Triolo Puleio , a portare avanti le indagini sono gli agenti della polizia municipale che hanno già effettuato un sopralluogo lungo la scalinata settecentesca dove sono stati ritrovati diversi sassi che potrebbero essere quelle utilizzate da chi ha danneggiata la vetrata in più punti.

Mentre gli investigatori sono alla ricerca di telecamere di videosorveglianza che hanno potuto registrare immagini utili alle indagini, arrivano i primi commenti dalla politica e dalla società civile. « Un gesto senza senso che testimonia la mancanza di rispetto di alcuni cittadini per la propria città», ha detto a MeridioNews l’assessore ai Lavori pubblici Luigi Gulisano annunciando che ci sarebbe un progetto - ancora da finanziare - che prevede l’installazione di un sistema di videosorveglianza nella zona della collina storica.

«Questo ennesimo atto di inciviltà, impone un'azione forte da parte delle istituzioni - commenta Francesco Finocchiaro, presidente della sezione Ibla Major dell’Archeoclub -Servono subito le telecamere». Monitorare e sorvegliare l'acropoli non basta, «è necessario realizzare progetti di educazione civica nelle scuole per sensibilizzare le nuove generazioni». Da tempo, cittadini e associazioni chiedono sia al Comune che alla Soprintendenza maggiore tutela e valorizzazione della collina storica che, al momento, è in stato di totale abbandono e degrado.