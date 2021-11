Un operatore ecologico è stato investito da un'auto mentre stava lavorando. L'incidente è avvenuto questa mattina, poco dopo le 4.30, a Biancavilla in viale Cristoforo Colombo nella zona del cimitero.

Il netturbino, un 47enne dipendente della Caruter - la ditta che si occupa della gestione dei rifiuti a Biancavilla - mentre era intento in operazioni di scerbamento, è stato travolto da una Fiat Panda guidata da un uomo di 47 anni. Un impatto violento in cui, stando a quanto ricostruito finora, l'operaio avrebbe sbattuto la faccia contro il parabrezza.

È stato il conducente della macchina a fermarsi per prestare i primi soccorsi al ferito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Paternò e gli operatori del 118 che hanno portato l'uomo all'ospedale Cannizzaro di Catania dove è entrato in codice rosso. Al momento, il netturbino si trova ricoverato nel nosocomio per un trauma facciale e tre contusioni. Secondo quanto riferito dai medici, l'uomo non sarebbe in pericolo di vita. Delle indagini si stanno occupando i militari di Paternò. Nessuno è stato iscritto nel registro degli indagati.