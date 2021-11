Un incendio di cui al momento non si conosce la matrice, ma l’ipotesi più accreditata rimane quella di una causa accidentale. È quello che è avvenuto ieri sera, intorno alle 22,30, a Bronte, in via Matrice, dove le fiamme hanno devastato un garage di una abitazione a più livelli. L'incendio ha interessato un'autorimessa di circa 60 metri quadrati al cui interno si trovavano parcheggiate due auto: una Fiat 500 andata parzialmente danneggiata e una Fiat Punto andata del tutto distrutta. I residenti, a scopo precauzionale, hanno lasciato i propri appartamenti scendendo in strada.