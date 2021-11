Il traffico la fa da padrone . Non solo il maltempo , ma anche i lavori per alcuni cantieri, in punti nevralgici della città, non fanno stare sereni i pendolari. In circonvallazione e sulla strada statale 121 due restringimenti di carreggiata impediscono il regolare deflusso del traffico veicolare. Il primo si trova poco prima della rotonda che facilita l'accesso al quartiere di Nesima e al viale Mario Rapisardi .

«La delimitazione di quel tratto di strada e il contestuale restringimento della carreggiata - spiega l'assessore alla mobilità Pippo Arcidiacono alla nostra testata - sono dovuti al ripristino del sistema elettrico a seguito di un blackout». Una circostanza che non lascia sereni gli automobilisti perché comporterà il prolungarsi della già complicata gestione del traffico. «I tecnici stanno lavorando - fanno sapere dall'ufficio mobilità -, ed è questione di una settimana per il ritorno alla normalità». In un punto, è bene sottolinearlo, in cui ogni giorno già gli automobilisti devono affrontare lunghe code per uscire dal capoluogo etneo.

Per quanto attiene, invece, al secondo ingorgo che si viene a formare sulla strada statale 121, all'altezza dello svincolo per Misterbianco, la situazione è diversa. La delimitazione che obbliga gli automobilisti a incolonnarsi lungo l'arteria è dovuto a una delle tante conseguenze del maltempo. «L'alluvione ha praticamente fatto saltare l'asfalto - spiega il sindaco Marco Corsaro a MeridioNews -, è un tratto di strada pericoloso che abbiamo provveduto subito a mettere in sicurezza». La delimitazione, dunque, per il momento è solo precauzionale. «A giorni cominceranno i lavori di pulizia dei canali completamente otturati - assicura Corsaro -, e poi ripristineremo il manto stradale». Lavori, questi, che dovrebbero concludersi a stretto giro. «Entro la fine della prossima settimana», assicura il sindaco.