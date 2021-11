Maxi-sequestro di beni a imprenditori ritenuti legati alla famiglia mafiosa Santapaola-Ercolano. Il provvedimento, disposto dal tribunale di Catania, è in corso di esecuzione da parte del personale della Direzione investigativa antimafia di Catania. Il valore complessivo della misura di prevenzione si aggira sui cento milioni di euro. I beni si trovano anche nelle province di Milano, Messina e Siracusa.

Tra gli imprenditori destinatari del sequestro ci sarebbero anche Antonino e Carmelo Paratore, gestori in passato di una discarica nel Siracusano e poi condannati negli anni nel processo Piramidi. In quel blitz era finito anche il funzionario regionale Gianfranco Cannova poi condannato per corruzione in un altro processo riguardante il mondo dei rifiuti, quello che ha visto alla sbarra anche l'imprenditore di Oikos Mimmo Proto.