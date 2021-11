Può un avvocato andare in pensione e lasciare per sempre le aule di tribunale? Può un uomo - come scriveva Pier Paolo Pasolini - collocarsi fuori dalla sua storia? Può Antonio Valenti ritirarsi in Turchia e abbandonare quella che fino a quel momento è stata la sua ricerca di verità? «No, non può. Chi nasce avvocato muore avvocato».

Può un avvocato andare in pensione e lasciare per sempre le aule di tribunale? Può un uomo - come scriveva Pier Paolo Pasolini - collocarsi fuori dalla sua storia? Può Antonio Valenti ritirarsi in Turchia e abbandonare quella che fino a quel momento è stata la sua ricerca di verità? «No, non può. Chi nasce avvocato muore avvocato».

È una risposta secca quella di Santi Terranova. E se lo dice lui, che l'avvocato lo fa di professione, c'è da crederci. L'avvocato Terranova, oltre a frequentare i tribunali, ha una grande passione: la scrittura. «Io non mi sento uno scrittore, mi definisco un racconta storie. Chi fa un lavoro come il mio e lo fa con passione – ha dichiarato Terranova intervenuto sulle frequenze di Radio Fantastica - accumula tante di quelle esperienze che non può tenere soltanto per sé. Trasferire le mie esperienze su carta e metterle a disposizione degli altri è stata un'esigenza. Raccontare i fatti è necessario affinché questi diventino memoria».

La saggezza del gabbiano è la sua ultima fatica letteraria. Il libro, come gli altri, ha come protagonista un altro avvocato, che si chiama Antonio Valenti, ma che assomiglia tantissimo al suo papà letterario. «Nei precedenti volumi – continua l'autore - il nostro protagonista racconta fatti realmente accaduti, ovviamente romanzati, ne La saggezza del gabbiano, invece, l'avvocato Valenti decide di andare in pensione e di trasferirsi a Sinope, in Turchia, luogo al quale è legato da un affetto morboso».

L'avvocato Valenti inizia così una nuova vita. Ad accompagnarlo in questa avventura è la sua amata Sofia. La vita a Sinope scorre lenta, tra la pesca delle triglie e la magia dei tramonti turchi. «È un suo tentativo maldestro di cambiare vita – conclude Terranova – ad un certo punto, infatti, l'avvocato Valenti viene coinvolto, da un collega che gli chiede supporto in alcuni fatti di cronaca che si svolgono in Italia. E il suo essere avvocato torna nuovamente a galla». La saggezza del Gabbiano, Duetredue edizioni, verrà presentato venerdì 5 novembre, alle ore 18:30, alla biblioteca comunale Roberto Sava di via Francesco Crispi a Belpasso, all'interno della rassegna Bibliotecando. Sarà presente l'autore. L’accesso sarà consentito nel rispetto delle vigenti norme anti covid-19 previa esibizione di Green Pass