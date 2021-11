Un uomo con una pala rimuove i sacchi di spazzatura dalla montagna di rifiuti che si è formata davanti al cancello di casa. Marciapiedi e parte delle carreggiate sono invase da cumuli di munnizza. Al punto da inibire la facile accessibilità anche ai parcometri Amts. La cartolina ritrae il panorama catanese a circa 24 ore dalla scadenza dei cinque giorni annunciati dall' assessore all'Ecologia Fabio Cantarella, per liberare la città dalle discariche. «La spazzatura è tutta riversata sul marciapiede - racconta la titolare di un esercizio commerciale di via Orto limoni a MeridioNews -, i residenti non possono nemmeno uscire di casa, nei giorni scorsi dalla puzza non si riusciva a respirare».

Un uomo con una pala rimuove i sacchi di spazzatura dalla montagna di rifiuti che si è formata davanti al cancello di casa. Marciapiedi e parte delle carreggiate sono invase da cumuli di munnizza. Al punto da inibire la facile accessibilità anche ai parcometri Amts. La cartolina ritrae il panorama catanese a circa 24 ore dalla scadenza dei cinque giorni annunciati dall'assessore all'Ecologia Fabio Cantarella, per liberare la città dalle discariche. «La spazzatura è tutta riversata sul marciapiede - racconta la titolare di un esercizio commerciale di via Orto limoni a MeridioNews -, i residenti non possono nemmeno uscire di casa, nei giorni scorsi dalla puzza non si riusciva a respirare».

Viale Tirreno Piazza Duca di Camastra Via Ota Via Orto LImoni Via Lorenzo Bolano

Il ritiro, del resto, non viene effettuato dai giorni dell'alluvione. I problemi per Catania però sono legati all'elevata quantità giornaliera di rifiuti indifferenziati prodotti e alla limitata capacità dell'impianto di trattamento meccanico-biologico di proprietà della Sicula Trasporti, la società che a Lentini da qualche tempo ha chiuso la discarica perché satura. «Nelle vie adiacenti la ritirano, qui no - prosegue la commerciante - stiamo morendo intossicati». Da via Ota nel quartiere di San Nullo a via Agostino De Cosmi, traversa del viale Mario Rapisardi, sono diverse le strade da ripulire. In quest'ultima, «hanno ripulito ma, ovviamente, con l'uso di mezzi pesanti», commenta una residente della zona. «La cosa più triste, però, è che dopo qualche ora c'erano già i sacchetti riposti sopra e non dentro il cassonetto - prosegue - e lì non ce la possiamo prendere con l'amministrazione».

Intanto si sta lavorando per la rimozione di tutte le micro-discariche formatesi sul ciglio delle strade. L'1 novembre si è dato il via all'esecuzione dell'appalto settennale riguardante la raccolta dei rifiuti delle zone Nord e Sud della città affidato rispettivamente a SuperEco ed Ecocar. «Entro questa notte rimuoveremo tutte le duemila tonnellate di rifiuti sparsi per la città», sostiene l'assessore Fabio Cantarella a Meridionews. «Per il momento - prosegue Cantarella - abbiamo provveduto ad azzerare i rifiuti nelle zone ad alta priorità come centri abitati e nelle vicinanze degli istituti scolastici». Stando alla ricostruzione dell'assessore all'Ecologia, il quartiere di Picanello e Cibali sono stati completamente ripuliti. Per quanto riguarda le vie adiacenti ai plessi scolastici, «abbiamo operato su via Cesare Beccaria», dice Cantarella, dove c'è l'istituto scolastico Maiorana «e vie Case Sante», aggiunge l'assessore.

Oggi le operazioni dovrebbero terminare anche in tutta la zona del viale Mario Rapisardi e vie limitrofe, per poi proseguire con corso Indipendenza. In periferia, invece, in particolare nei quartieri di San Giovanni Galermo e San Giorgio, pare che la situazione sia migliorata. «Abbiamo completato tutti gli interventi - assicura Cantarella - e dall'8 novembre comincerà la raccolta porta a porta». Al momento però resistono gli atti di inciviltà. È il caso di viale Tirreno dove, proprio nei pressi di via Capo Passero, da giorni resistono tre montagne dei rifiuti. Nonostante l'intervento degli operatori ecologici che nei giorni scorsi hanno provveduto a rimuovere la spazzatura che ormai impediva il passaggio alle auto che si dirigono verso via Galermo, i cumuli si sono riformati. Un problema di civiltà, dunque, che si spera di risolvere con il presidio di una pattuglia della polizia municipale. «Dalle sette del mattino di lunedì presidierà il territorio per prevenire il lancio di immondizia per strada e sanzionare gli incivili», conclude Cantarella.