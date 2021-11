Due fucili in due camere da letto . Un calibro 12 nascosto sotto una culla e un calibro 16 avvolto in un panno e riposto sotto il letto. Per un totale complessivo di 227 munizioni , di cui 19 a palla unica , delle quali la donna non aveva denunciato il possesso. I carabinieri di Grammichele hanno riscontrato l’anomala custodia delle armi che, invero, erano nella piena disponibilità di due minori di 14 anni .

Due fucili in due camere da letto. Un calibro 12 nascosto sotto una culla e un calibro 16 avvolto in un panno e riposto sotto il letto. Per un totale complessivo di 227 munizioni, di cui 19 a palla unica, delle quali la donna non aveva denunciato il possesso. I carabinieri di Grammichele hanno riscontrato l’anomala custodia delle armi che, invero, erano nella piena disponibilità di due minori di 14 anni.

Per questo è stata denunciata una 62enne perché ritenuta responsabile di omessa custodia di armi e detenzione abusiva di munizioni. Inoltre i militari hanno ispezionato un casolare in Contrada Bisamore la cui proprietaria, a specifica richiesta, ha riferito di essere titolare di porto d’armi e di essere in possesso della relativa denuncia di detenzione di esse presso la propria abitazione.