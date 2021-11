Fa razzia di oggetti e suppellettili in uno stabilimento balneare e prova a rubare in un altro, ma viene fermato e arrestato dagli agenti della polizia. Sono intervenuti a seguito della segnalazione di un furto in atto da parte del titolare del lido. Le telecamere di videosorveglianza , infatti, hanno inquadrato un uomo che ha forzato la porta d’ingresso dello stabilimento per depredarlo.

Fa razzia di oggetti e suppellettili in uno stabilimento balneare e prova a rubare in un altro, ma viene fermato e arrestato dagli agenti della polizia. Sono intervenuti a seguito della segnalazione di un furto in atto da parte del titolare del lido. Le telecamere di videosorveglianza, infatti, hanno inquadrato un uomo che ha forzato la porta d’ingresso dello stabilimento per depredarlo.

Successivamente, si è diretto verso quello vicino per proseguire con i furti. Gli agenti della polizia di Stato, però, lo hanno bloccato proprio mentre si stava allontanando, facendo scattare le manette ai suoi polsi. Si tratta di un cittadino egiziano di 19 anni, presente in Italia grazie a un permesso di soggiorno per motivi di studio.