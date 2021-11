Un autobus della ditta Amts , partecipata che si occupa del servizio di trasporto urbano, è andato in fiamme intorno alle 13 di oggi, in via Cristoforo Colombo, all'altezza del vecchio Mulino Santa Lucia, prima dell'ingresso di piazza Alcalà . Il mezzo è andato in fiamme, completamente carbonizzato . Non si conoscono ancora le cause del rogo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Catania. Al momento dell'incendio sul bus si trovavano poche persone che sono state fatte scendere dallo stesso autista del veicolo. Spente le fiamme i pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo e verificare che la viabilità potesse riprendere senza rischi per passanti e automobilisti.

Per consentire le operazioni di spegnimento, i vigili insieme al polizia hanno chiuso provvisoriamente il tratto interessato, deviando il traffico sulle strade parallele. Il traffico è stato deviato su percorsi alternativi. Da quanto appreso da MeridioNews ci sono stati rallentamenti per chi proveniva dalla zona aeroporto per dirigersi verso il centro. Anche chi proveniva da Siracusa, per accedere a Catania ha dovuto percorrere la circonvallazione.