Una giornata per ricordare Luciano Modica, l'ex rettore dell'università di Pisa morto a 71 anni lo scorso 4 maggio. Lo studioso, originario di Catania, ha diviso la sua carriera tra il mondo accademico e quello politico, avendo ricoperto la carica di senatore dei Democratici di sinistra oltre a essere stato sottosegretario all'Università nel governo di Romano Prodi. Successivamente aveva aderito al Partito democratico e per i dem ha rivestito la carica di responsabile nazionale per l'università.

L'ateneo della città Toscana oggi gli ha dedicato una giornata per «ricordare il primo rettore del nuovo millennio». Modica ha guidato l'università di Pisa tra il 1993 e il 2002 mentre dal 1998 al 2002 è stato presidente della Conferenza dei rettori delle università italiane. Nell'aula magna del palazzo della Sapienza erano presenti colleghi, amici e familiari tra cui la moglie Maria Rosaria Tinè e il figlio Carlo. Al termine degli interventi è stata inaugurata una palazzina intitolata a Modica, in piazza Torricelli, sede del Centro per l’Innovazione e la diffusione della cultura e dell’ufficio per le relazioni internazionali.