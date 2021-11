Sul campo il Catania non muore mai e lo dimostra ancora una volta, offrendo una grande prova d’orgoglio in casa del Campobasso e centrando il sesto risultato utile consecutivo al termine di un match rocambolesco. Il 4-4 in terra molisana lascia nei rossazzurri persino il rammarico di aver visto sfumare il successo in extremis, perché la squadra di Baldini è stata riagganciata sul pari a due minuti dal 90’ , dopo essere andata in vantaggio in rimonta grazie a tre reti di Luca Moro .

Sul campo il Catania non muore mai e lo dimostra ancora una volta, offrendo una grande prova d’orgoglio in casa del Campobasso e centrando il sesto risultato utile consecutivo al termine di un match rocambolesco. Il 4-4 in terra molisana lascia nei rossazzurri persino il rammarico di aver visto sfumare il successo in extremis, perché la squadra di Baldini è stata riagganciata sul pari a due minuti dal 90’, dopo essere andata in vantaggio in rimonta grazie a tre reti di Luca Moro.

Era stato proprio il bomber rossazzurro infatti a ribaltare il risultato da 1-3 a 4-3, con una tripletta d’autore che gli ha permesso di arrivare a 13 goal in undici presenze e una media realizzativa di una rete ogni 59 minuti. Tre goal che legittimano la convocazione del centravanti del Catania in nazionale under 20 e che permettono alla squadra etnea di offuscare gli ennesimi errori difensivi, che avevano fatto temere un tracollo sul campo, dopo il vantaggio iniziale segnato da Rosaia. E c’è davvero tanto di rossazzurro nel tabellino finale perché anche Rossini ed Emmausso, oggi a segno per il Campobasso, hanno vestito la maglia del Catania.

A completare il quadro del match le reti di Candellori e Tenkorang, quest’ultimo autore del definitivo 4-4, per un pari che testimonia comunque una prestazione di carattere dei rossazzurri in un momento sempre più delicato dal punto di vista societario. Una nuova prova generosa della formazione allenata da Baldini, ancora in attesa del pagamento degli stipendi di agosto, i cui termini della messa in mora scadranno tra appena cinque giorni.

Sul campo però il Catania non molla e anzi gioca a testa alta, proprio come ha fatto anche oggi, al termine di una settimana culminata con la notizia dell’udienza prefallimentare fissata dal tribunale di Catania per il prossimo 16 novembre, quando si discuterà l’istanza di fallimento depositata dalla procura etnea.