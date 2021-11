«Siamo veramente sorpresi e felici del successo di questa decima edizione di Sposinlove 2021: un compleanno festeggiato con un incremento di pubblico del 70 per cento rispetto agli anni precedenti». Così Alessandro Lanzafame , organizzatore della manifestazione-evento dedicata al mondo dei matrimoni che si è svolta al Centro Fiere Bicocca di Catania dal 4 al 7 novembre 2021, tenuta a battesimo dalla madrina Martina Sambucini , Miss Italia 2020.

«Siamo veramente sorpresi e felici del successo di questa decima edizione di Sposinlove 2021: un compleanno festeggiato con un incremento di pubblico del 70 per cento rispetto agli anni precedenti». Così Alessandro Lanzafame, organizzatore della manifestazione-evento dedicata al mondo dei matrimoni che si è svolta al Centro Fiere Bicocca di Catania dal 4 al 7 novembre 2021, tenuta a battesimo dalla madrina Martina Sambucini, Miss Italia 2020.

E che ha chiuso con numeri più che positivi: 5268 visitatori - con un afflusso considerevole anche nei giorni infrasettimanali -, 135 stand, 90 aziende coinvolte e 18 esclusive sfilate delle più grandi aziende del segmento Bridal, in sinergia con importanti brand internazionali. Una nuova location quella del Centro Fiere Bicocca di Catania che, insieme alla ripartenza post Covid-19, sembra avere giocato un ruolo fondamentale nella riuscita della wedding experience più glamour del Sud Italia.

«Abbiamo raggiunto un risultato mai avuto nei nove anni precedenti - continua Lanzafame - E non parliamo solo di numeri, ma anche di qualità delle visite: avere una grande struttura dedicata al settore fieristico, fuori città ma ben attrezzata con i parcheggi, significa anche attirare un pubblico davvero interessato allo specifico settore espositivo, senza curiosi di passaggio». Una reale occasione di ripartenza anche per le aziende del settore che hanno deciso di investire nella manifestazione. A loro e a tutti i visitatori va il ringraziamento dell’organizzazione, con un «arrivederci al Salone Nautico, previsto per marzo 2022».