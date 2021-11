Grande successo ieri a Belpasso per la nona edizione de A scacciata per scacciare il cancro, l’iniziativa della Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori) di Catania e della delegazione di Belpasso che ha come obiettivo la raccolta fondi in sostegno delle attività dell’associazione. L’evento, inizialmente previsto per domenica 31 ottobre e posticipato al 7 novembre a causa dell’allerta meteo della scorsa settimana, è stato patrocinato dall’Assemblea regionale siciliana, dal Comune di Belpasso e dalla Pro loco.

Grande successo ieri a Belpasso per la nona edizione de A scacciata per scacciare il cancro, l’iniziativa della Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori) di Catania e della delegazione di Belpasso che ha come obiettivo la raccolta fondi in sostegno delle attività dell’associazione. L’evento, inizialmente previsto per domenica 31 ottobre e posticipato al 7 novembre a causa dell’allerta meteo della scorsa settimana, è stato patrocinato dall’Assemblea regionale siciliana, dal Comune di Belpasso e dalla Pro loco.

Durante la mattinata, il giardino Nino Martoglio ha ospitato il mercatino di hobbistica e una dimostrazione di Nordic Walking (camminata nordica) curata dall’associazione Catania in Circolo. In serata la manifestazione è entrata nel vivo con l’apertura degli stand: con un piccolo contributo, gli intervenuti hanno potuto degustare una fetta di scacciata, un piatto di ceci e una bibita. Sul palco l’Epoca Band ha intrattenuto il pubblico proponendo un repertorio di classici della musica italiana e internazionale. All'esibizione si sono alternate le testimonianze nella lotta contro il cancro e a favore della prevenzione oncologica.

Sono intervenuti, fra gli altri, il sindaco di Belpasso Daniele Motta, il deputato regionale Giuseppe Zitelli, il responsabile Lilt Belpasso Gino Asero e la responsabile del volontariato della Lilt etnea, la sempre sorridente Claudia Doria. L’attore comico Carmelo Caccamo, impossibilitato a intervenire per impegni professionali, ha inviato un suo contributo contenuto in un breve video. «Per tutti i cittadini esiste oggi la possibilità di svolgere prevenzione oncologica, basta solo volerlo - ha dichiarato la presidente della Lilt di Catania, Aurora Scalisi -. Le informazioni sono alla portata di tutti e noi mettiamo a disposizione del cittadino ambulatori e una complessa organizzazione per favorire la prevenzione, il rimedio più efficace per tenere lontana la malattia cancro».

«Donne, qualsiasi età abbiate, controllatevi», è l'accorato appello lanciato da Tiziana Sinardi, paziente oncologica sulla via della guarigione. Una ecografia può cambiare il corso degli eventi. «Io non avevo nessun sintomo - dice Sinardi -, nessun dolore e con una ecografia ho scoperto che stavo combattendo contro un mostro. E quante si ritrovano a lottare un tumore, ricordate di essere più forti voi: non abbiate paura, è la vostra testa che può combattere e vincere questo mostro». Durante la serata è assegnato un riconoscimento al gruppo Rmb, rappresentato dall’editore Giuseppe Russo, da sempre partner delle iniziative della delegazione Lilt di Belpasso.