Incidente mortale questa mattina, intorno alle 3, in via del Mazzone, nella periferia di Caltagirone. La vittima è un 19enne che da poco aveva finito il proprio turno di lavoro in un panificio. Secondo le prime informazioni viaggiava, da solo e senza il casco di protezione, a bordo di una moto di grossa cilindrata.

Per cause in corso di accertamento il centauro ha perso il controllo del mezzo, andando a sbattere contro un palo della pubblica illuminazione. Sul posto i carabinieri della compagnia locale e il 118 che non ha potuto fare altro che costatare il decesso a quanto pare avvenuto sul colpo.