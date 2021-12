Arresti domiciliari e braccialetto elettronico per un 25enne indagato per maltrattamenti in famiglia ed estorsione . « Appena ti prendo ti sfondo, ti ammazzo », è una delle minacce che il giovane avrebbe rivolto alla madre addebitando a lei la separazione dei genitori. Già a partire dal 2017 il ragazzo avrebbe aggredito più volte sia la madre che la sorella minorenne .

La situazione sarebbe ulteriormente degenerata quando il giovane dopo la sua scarcerazione nel 2019 - per spaccio di sostanze stupefacenti - è stato posto agli arresti domiciliari nell’abitazione della madre. Minacce quotidiane per ottenere denaro dalla madre che, in un primo momento avrebbe acconsentito, salvo poi scoprire che quei soldi - circa 400 euro al mese - sarebbero stati utilizzati per comprare droga. In una occasione, il giovane si sarebbe avventato sulla donna infilzandole le labbra e la fronte con un forchettone da cucina. Anche la sorella spesso sarebbe stata presa a schiaffi, tirata per i capelli e spinta fuori casa.

L’ultimo grave episodio sarebbe avvenuto il 29 settembre quando il giovane in compagnia di un amico, con una grossa mazza di ferro, si sarebbe presentato a casa della madre tentando di abbattere il portone d’ingresso, inveendo contro di lei e pretendendo somme di denaro, minacciandola anche di ucciderla unitamente alla sorella. La donna, terrorizzata, avrebbe chiesto aiuto ai carabinieri e, in attesa del loro arrivo, sarebbe uscita in strada con la figlia per tentare di calmarlo, ma senza successo. L'uomo si sarebbe scatenato contro di loro colpendole ripetutamente con schiaffi e pugni e sarebbe stato fermato solo dall'intervento di una turista di passaggio che ha anche ripreso la scena con il cellulare. Cosa che avrebbe spinto il giovane a fermarsi e fuggire.