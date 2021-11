Pantaloni scuri, camicia chiara a righe, leggero maglione di lana, cravatta nera, mantellina di nylon verde scuro, cappello di lana con pon-pon e scarponcini Pivetta n. 41. Questi gli abiti indossati da un uomo il cui cadavere è stato trovato all'interno di una grotta nel territorio di Zafferana Etnea. La morte risalirebbe a diversi decenni fa, tra gli anni Settanta e Novanta.

A trovare i resti sono stati i finanzieri del Soccorso alpino impegnati in un'esercitazione insieme alle unità cinofile. Dai primi riscontri, effettuati dalla sezione Investigazioni scientifiche del comando provinciale dei carabinieri di Catania e al successivo trasporto dei resti presso l'obitorio dell'Ospedale Cannizzaro, si tratterebbe di un 50enne alto all'incirca un metro e settanta. Aveva un orologio Omega, un pettine con custodia e con lui sono state trovate anche alcune monete in lire. Il decesso sarebbe avvenuto in autunno o inverno. L'uomo avrebbe avuto malformazioni congenite al naso e alla bocca.

Eventuali segnalazioni di persone scomparse nel citato periodo che corrispondano alla descrizione sopra riportata possono essere fatte al comando provinciale della guardia di finanza di Catania allo 095 519 2125.