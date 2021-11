Accusato di aver commesso sei rapine nel giro di pochi giorni ai danni di farmacie e supermercati del quartiere Picanello. Per questo motivo il catanese Giovanni Piacente , pregiudicato di 40 anni, è stato condotto in carcere. La richiesta di custodia cautelare nei suoi confronti è stata emessa dal gip del tribunale di Catania su richiesta della procura. Le rapine compiute da Piacente sarebbero state eseguite quasi tutte con le stesse modalità. L'autore infatti minacciava le vittime con l'uso di armi, costringendole a farsi consegnare gli incassi della giornata.

In occasione di una rapina, Piacente si è opposto con violenza agli agenti di polizia che hanno tentato di fermarlo. Dopo un primo tentativo di fuga, i poliziotti sono riusciti a rintracciarlo grazie agli indumenti e alla macchina che aveva utilizzato per compiere la rapina. Nel prosieguo degli approfondimenti investigativi, è stato ritrovato il motorino utilizzato per compiere altre rapine. Gli agenti hanno accertato che lo scooter risultava rubato, Al termine delle formalità di rito, Piacente è stato condotto in carcere dove rimarrà a disposizione dell’Autorità giudiziaria.