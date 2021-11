Una parte del soffitto di uno dei corridoi del liceo Boggio Lera di Catania è ceduto la notte scorsa. Il fatto è accaduto in un momento in cui l'istituto era deserto e ciò ha fatto sì che nessuno rimanesse ferito. I tecnici della ex Provincia hanno disposto l'evacuazione delle aule per consentire verifiche approfondite alle condizioni della struttura.

Una parte del soffitto di uno dei corridoi del liceo Boggio Lera di Catania è ceduto la notte scorsa. Il fatto è accaduto in un momento in cui l'istituto era deserto e ciò ha fatto sì che nessuno rimanesse ferito. I tecnici della ex Provincia hanno disposto l'evacuazione delle aule per consentire verifiche approfondite alle condizioni della struttura.

Il fatto è accaduto in uno dei corridoi principali della scuola e riporta l'attenzione sullo stato degli immobili utilizzati per l'attività scolastica, in questo caso l'ex monastero della Santissima Trinità, e la difficoltà - spesso di natura finanziaria - a garantirne una costante manutenzione.