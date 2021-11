Ventisette film provenienti da ben 19 diversi paesi del mondo, sei giorni di eventi e proiezioni dislocati in due diverse città e venti candeline da mettere sulla torta. Sono questi i numeri dell'edizione 2021 di Magma – Mostra di cinema breve, festival nato ad Acireale nel lontano 2001.

«Torniamo finalmente in presenza al Margherita Multisala di Acireale dopo l'edizione dello scorso anno organizzata in modalità remota - ha dichiarato Giulia Iannello, responsabile della progettazione culturale di Magma, intervenuta sulle frequenze di Radio Fantastica - La pandemia ci ha insegnato che il cinema è uno dei luoghi più sicuri e che possiamo goderci le proiezioni nel luogo dove devono essere viste: le sale cinematografiche».

L'edizione di quest'anno di Magma, la ventesima consecutiva, si svolgerà dal 15 al 20 novembre e si preannuncia già per essere ricordata come quella dei record e non solo per l'importante traguardo raggiunto, ma anche per la grande mole di cortometraggi selezionati per il concorso internazionale. «Non si era mai registrata una così ampia varietà geografica di lavori selezionati per la fase finale della principale competizione del festival - ha continuato Iannello - Sono stati scelti tra i 742 che abbiamo ricevuto».

I lavori italiani che hanno superato il primo step sono soltanto due: si tratta della produzione italo-francese The Nightwalk, di Adriano Valerio, e della italo-inglese For sale di Francesco Gabriele, con protagonista Nicolas Vaporidis. «L'inaugurazione di questa edizione sarà un po' diversa rispetto a quella degli anni passat i- ha sottolineato Iannello - Usciremo dalle sale per abbracciare tutta la città. Lunedì pomeriggio, in piazza Duomo, ad Acireale, sveleremo un'opera dell'artista acese Matteo Raciti che celebra i vent'anni di Magma, ma anche la città di Acireale, la Sicilia, il nostro vulcano e l'arte».

Diversi gli appuntamenti in programma. L'immancabile e atteso concorso internazionale, fulcro della manifestazione, sarà di scena al multisala Margherita di Acireale giovedì 18, venerdì 19 e sabato 20 novembre, mercoledì 17, invece, la sala del cinema Odeon di Catania farà da sfondo alla rassegna Insula – Impressioni di Sicilia, dedicata ai film ambientati nell’isola o realizzati da registi siciliani. «Teniamo molto a questa serata - ha conclude Iannello - perché sarà possibile ammirare i lavori dei talenti di casa nostra, ma è previsto anche un focus sul festival austriaco This Human World che porta in sala film sul tema dei diritti umani. In conclusione poi è previsto il live degli AnGoLoGirO e, si sa, un po' di musica non guasta mai. Sarà la nostra festa catanese».

La giuria chiamata a giudicare i 27 film selezionati per il concorso internazionale e ad assegnare il premio Lorenzo Vecchio sarà composta dal regista Andrea Magnani, che ricoprirà il ruolo di presidente, dall'autrice e illustratrice Julia Gromskaya e dal regista, scrittore e montatore Christopher Yates. Grande ospite della ventesima edizione di Magma, infine, sarà Simone Massi, illustratore e autore di film d’animazione, che il 18 novembre interverrà all'omaggio che il festival ha voluto dedicargli.