Una vittoria per allungare ulteriormente la striscia di risultati utili consecutivi, tre punti per festeggiare il pagamento degli stipendi sperando che serva davvero a qualcosa. Il successo di stasera contro la Vibonese permette al Catania di raggiungere il decimo posto e tornare in zona playoff , confermando che la squadra di Francesco Baldini può realmente ambire a stare in pianta stabile nella parte sinistra della classifica del girone C.

Basta un solo goal ai rossazzurri per avere la meglio sui calabresi grazie alla rete segnata al quinto minuto da Russini, bravo a capitalizzare un traversone teso di Russotto. Poco più del minimo sindacale probabilmente per i padroni di casa, che si accontentano dell’1-0 sotto la spinta costante della curva Nord, sotto la quale al fischio finale è arrivato l'abbraccio per Claiton e compagni. Il Catania sale così a quota 19 e riesce a conquistare l’intera posta in palio nonostante l’assenza del bomber Luca Moro, impegnato con la nazionale Under 20.

Da domani però si torna a pensare alle problematiche societarie, lavorando in vista dell’udienza prefallimentare della società rossazzurra in programma il 16 novembre e continuando a trattare con il fondo inglese che già oggi ha dato un grosso supporto al club etneo, versando poco meno di trecentomila euro nelle casse societarie proprio per agevolare il pagamento degli stipendi arretrati.

Impossibile al momento capire se questo sarà davvero il primo piccolo passo per l’avvio della trattativa del passaggio di proprietà, ma tanto la Sigi quanto i tifosi rossazzurri si augurano che possa essere un segnale utile ad ammorbidire le posizioni di chi dovrà valutare l’istanza di fallimento del Calcio Catania depositata nei giorni scorsi dalla procura.