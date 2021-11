Una corsa clandestina di cavalli con in palio un montepremi da 50mila euro. Un bottino che avrebbe attirato circa cento persone a Monte San Leo , a Nicolosi . Sono sette, di età compresa tra i 20 e i 68 anni, i catanesi denunciati per maltrattamento di animali , violazione del divieto di combattimento, spettacoli o manifestazioni e interruzione di pubblico servizio . Ad apprendere la notizia e a recarsi sul posto sono stati i carabinieri di Paternò e Nicolosi.

Una corsa clandestina di cavalli con in palio un montepremi da 50mila euro. Un bottino che avrebbe attirato circa cento persone a Monte San Leo, a Nicolosi. Sono sette, di età compresa tra i 20 e i 68 anni, i catanesi denunciati per maltrattamento di animali, violazione del divieto di combattimento, spettacoli o manifestazioni e interruzione di pubblico servizio. Ad apprendere la notizia e a recarsi sul posto sono stati i carabinieri di Paternò e Nicolosi.

Centinaia di persone a bordo strada per assistere all’evento hanno costretto i militari a procedere a disperdere il pubblico, riuscendo a bloccare uno dei due furgoni utilizzati per il trasporto degli animali in gara. I carabinieri hanno anche identificato alcuni partecipanti trovati a bordo di due auto di supporto al furgone bloccato, individuando così il proprietario del cavallo e gli addetti alla cura dell’animale dal curioso nome Divertiti che successivamente, visitato da un medico veterinario dell’Asp di Catania, è stato giudicato in apparenti ottime condizioni di salute ma con riserva del futuro esito delle analisi cliniche cui è stato sottoposto, anche alla ricerca di eventuali sostanze dopanti. Il cavallo è stato sequestrato e affidato in custodia all’istituto di Incremento ippico per la Sicilia di Catania.

Inoltre si è proceduto all’individuazione di una stalla allestita in via Giuseppe Missori, all’interno della quale è stato trovato un cavallo, in apparenti buone condizioni di salute. Nello stesso locale, però, sono stati rinvenuti anche diversi farmaci di sospetta origine dopante. L’Asp ha sottoposto l’equino a blocco ufficiale amministrativo, in attesa dell’esito delle analisi biologiche e farmacologiche. Elevate sanzioni amministrative per circa 5000 euro, per avere violato la norma del codice della strada che vieta la competizione sportiva su strada e per la mancanza delle prescritte documentazioni amministrative e sanitarie.